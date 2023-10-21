نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مدير فني مصري مرشح لتدريب الزمالك خلفًا لأوسوريو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف فتحي سند الناقد الرياضي، عن مصير المدربين الذين اقترب رحيلهم من تدريب بعض الفرق، في الدوري المصري الممتاز، وعلى رأسهم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

فتحي سند: حسام حسن الأنسب لقيادة الزمالك

وصرح فتحي سند في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "ملعب أون تايم" على قناة "أون تايم سبورت": "حسام حسن الانسب حاليًا لقيادة نادي الزمالك".

وتابع: "الزمالك يحتاج للمدير فني وطني في اتفاق مجلس إدارة نادي الزمالك على مدير فني وطني".

وواصل: "حسام حسن هو الأنسب لقيادة نادي الزمالك ولكن هل مجلس الإدارة الجديد لنادي الزمالك من الممكن أن يختار المدير الفني من أبناء النادي".

وعن رحيل مدربين جدد من دوري نايل، رد قائلًا: "أوسوريو أول المرشحين للرحيل من الزمالك مع بابا فاسيليو المتوقع رحيله عن نادي البنك الأهلي وسيصل العدد رحيل المدربين على الأسبوع السادس عند خمس مدربين".

واختتم: "أوسوريو غير مقنع للجماهير ولا لاعبي نادي الزمالك في الفترة الحالية".

وعلى صعيد أخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سموحة ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل.

