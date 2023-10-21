نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل سيترشح لرئاسة الأهلي بعد الخطيب؟.. خالد مرتجي يرد بمفاجأة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث أمين الصندوق بالنادي الأهلي خالد مرتجي، عبر قناة الشرق للأخبار مع الإعلامي معتز الدمرداش، حول العديد من الأمور الهامة المتعلقة بالقلعة الحمراء.

وقال مرتجي: "لا أفكر في تولي رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، ولا أرفض العمل في أي منصب بداخله".

وأكد: "النادي الأهلي يحتاج محمود الخطيب رئيسًا، على الأقل لفترة رئاسية جديدة".

وأضاف: "توفير العملة الأجنبية أصعب الأمور التي تواجهنا في الفترة الماضية".

وتابع: "نعمل على توفير موارد لإيجاد قرابة الـ15 مليون دولار كل موسم، بخلاف توفير المكافآت عقب الفوز بكل بطولة".

وواصل: "نخوض بطولة دوري السوبر الإفريقي لتوفير العملة الصعبة، رغم ضغط المباريات على الفريق خلال الموسم الجاري".

واختتم حديثه قائلًا: "يجب التتويج بطولة الدوري الأفريقي، للحصول على 4 مليون دولار، لتوفير العملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة".

يذكر أن فريق الأهلي خاض مباراة الذهاب أمس أمام فريق سيمبا التنزاني، بمدينة دار السلام بتنزانيا، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين.



