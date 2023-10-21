"المفاجأت لا تتوقف".. جيرارد يُقرب نجم إنجلترا من الدوري السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل مسؤولو الأندية السعودية، العمل على تكملة خطوة استقطاب لاعبي أوروبا إلى الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، بعد التعاقد مع العديد من النجوم العالمية البارزة في الفترة الأخيرة.

ونجحت الأندية السعودية في التعاقد مع كل من، نيمار دا سيلفا ومالكوم وسافيتش وكوليبالي وفابينيو وهندرسون ورياض محرز وبنزيما وكانتي ونيفيز وفيرمينيو وياسين بونو وبروزوفيتش وجوتا، بجانب ماكسيمين وجابري فيجا.

- لينجارد يقترب من الاتفاق

ونشر الصحفي الإيطالي الموثوق "فابريزو رومانو":" أن من المنتظر في الفترة الحالية، أن يتم تقديم عرضا من جانب نادي الإتفاق السعودي، للتعاقد مع جيسي لينجارد في انتقالات يناير القادمة".

وتابع:" لينجارد يتدرب في الفترة الحالية داخل الفريق السعودي، للحفاظ على مستواه الفني والبدني، بعد أن أصبح بلا فريق منذ الصيف الماضي".

واختتم:" اللاعب الإنجليزي ينال ثقة وإعجاب المدير الفني ستيفن جيرارد، والذي أوصى بالتعاقد مع اللاعب، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة".