نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي.. موقف محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول عن تشكيل الريدز الرسمي لمواجهة نظيره فريق إيفرتون مساء اليوم السبت الموافق العشرين من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد 2023/2024.

وتقام أحداث مباراة ليفربول وإيفرتون مساء اليوم عند تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الثالثة والنصف بتوقيت تونس ظبي والإمارات الساعة الثانية عشرة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة إيفرتون



حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: تسيميكاس - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي- تريبنت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ريان جرافينبيرخ - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: ديوجو جوتا - محمد صلاح - لويس دياز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون

وستنقل أحداث مباراة ليفربول وإيفرتون عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأعلى جودة ودون تشفير أو تقطيع وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports.

