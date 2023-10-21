نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 40 هدف حصيلة أهداف الجولة الأولى للدوري الممتاز للكرة النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الجولة الأولى للدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية غزارة تهديفية بعدما أقيمت مباريات الإسبوع الأول أمس، وسُجل 40 هدفًا في 8 مباريات.

وجاءت نتائج الجولة الأولى كالتالي: فاز بيراميدز على دلفي السكندري 4-0، فيما تعادل فيوتشر يواجه الأميرية 1-1، وحقق وادي دجلة فوز عريض على فريق المقاولون العرب بنتيجة 10-0، وفاز المعادي واليخت على إتحاد بسيون بنتيجة 3-0،والمجد السكندري يخسر في ملعبه أمام توت عنخ آمون بنتيجة كبيرة 11-0.

واستطاع البنك الأهلي الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2-0، والطيران يفوز على المصري 1-0، وخسر سموحة في ملعبه أمام زد بنتيجة 7-0، لتصبح حصيلة عدد أهداف الجولة الأولى 40 هدف.

وكان قد ارتفع عدد الأندية المصرية المشاركة في الدوري الممتاز للكرة النسائية بعدما أعلن 16 نادي عن مشاركتهم في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية في موسم 2023-2024.

و جاء ذلك بعدما أعلن 5 أندية جدد المشاركة وعلى رأسهم المصري البورسعيدي وسموحة وطلائع الجيش والمقاولون العرب وزد

