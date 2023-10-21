نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح، نظيره فريق إيفرتون اليوم السبت الموافق21 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة ليفربول وإيفرتون في تمام في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثالثة والنصف بتوقيت الإمارات، على ملعب أنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي:

وتذاع مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، على قناة بي إن سبورتس المشفرة المالكة لحقوق بث البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتعليق حسن العيدروس.

ترتيب ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز:

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، جمعهم من 8 لقاءات، فاز في 5 مباريات، وتعادل في 2، وخسر مواجهة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيفرتون في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط جمعهم 8 مباريات، فاز في مواجهتين، وتعادل في واحدة، وخسر في 5 لقاءات.

