مفاجأة صاعقة: نجوم النصر يخطفون الأضواء ويفاجئون كريستيانو رونالدو!

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الرياض - روايدا بن عباس - حرص نجوم النصر السعودي، على تكريم زميلهم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال تدريبات العالمي، اليوم الخميس

وكتب الحساب الرسمي للنصر على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "نجومنا قرروا مفاجأة زميلهم كريستيانو رونالدو والاحتفاء بأرقامه القياسية".

واحتفل نجوم النصر، بإنجازات كريستيانو رونالدو الأخيرة مع منتخب بلاده، بعد اجتياز حاجز 200 مباراة دولية.

وكتب على الكعة: "203 مباريات و127 هدفا.. و40 هدفا في عام 2023"، مع وضع صورة لرونالدو بقميص البرتغال والنصر.

وتألق رونالدو بشدة في التوقف الدولي الأخير، بعدما قاد منتخب بلاده للفوز على سلوفاكيا (3-2) سجل خلالها ثنائية، كما سجل ثنائية أخرى في اكتساح البوسنة بخماسية نظيفة.

يذكر أن البرتغال ضمنت التأهل لمنافسات يورو 2024 الذي سيقام في ألمانيا الصيف المقبل.

ويقدم كريستيانو رونالدو موسما مميزا رفقة النصر، حيث يتصدر جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي برصيد 10 أهداف.