نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكاية 19 عاما.. راموس يقود إشبيلية أمام الريال بذكريات 2004 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق ريال مدريد في السابعة والنصف من مساء اليوم ضيفًا على ملعب رامون سانشيز بيزخوان معقل فريق إشبيلية، وذلك في إطار مباريات الجولة العاشرة من اللا ليجا الإسبانية.

راموس يقود إشبيلية أمام الريال بذكريات 2004

ويدخل المدافع سيرجيو راموس لاعب فريق إشبيلية الحالي وريال مدريد السابق مباراة الليلة بذكريات الـ22 من شهر ديسمبر عام 2004، حيث تعود آخر مواجهة للمدافع الإسباني أمام فريق ريال مدريد.

ويعد راموس أحد نجوم الجيل الذهبي للعملاق الإسباني في القرن الحادي والعشرين، حيث حقق العديد من الألقاب والبطولات المحلية والقارية بقميص الريال.

وعلى جانب آخر، جاءت آخر المباريات لراموس أمام فريق الريال مع فريق إشبيلية قبل 19 عاما، وانتهت بفوز فريق إشبيلية بهدف نظيف سجله اللاعب البرازيلي جوليو بابتيستا.

وخاض راموس المباراة كاملة أمام فريق الريال كظهير أيمن، وذلك في الجولة 17 من الدوري الإسباني 2004/2005.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة بي أن سبورتس 3، بصوت المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

يذكر أن فريق ريال مدريد يحتل المرتبة الأولى في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، فيما يقع فريق إشبيلية في المرتبة 14 برصيد 8 نقاط.