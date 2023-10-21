نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لابورتا لمدريد: سنكرر أفضل برشلونة في التاريخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، خلال افتتاح الجمعية العمومية للنادي الإسباني اليوم السبت.

لابورتا تحدث في العديد من الأمور الهامة الخاصة بالنادي حيث قال:"وصلنا إلى منتصف الطريق في الولاية الرئاسية ونبذل الكثير من العمل الجيد لعكس هذا الوضع السلبي".

وأضاف:"لقد وجدنا أنفسنا أمام إرث سيئ للغاية ومنذ ذلك الحين قمنا بتطبيق خطة استراتيجية لتحقيق استقرار للكيان، نحقق ذلك بالجهد والمثابرة، ولكن وقبل كل شيء بسبب ثقتكم".

وتابع:"نقدر الثقة بشدة ونعتبرها التزامًا من جانب برشلونة. لقد تمكنّا من تفسير واقع النادي بشكل صحيح واستطعنا إيجاد الحلول لإنقاذ الكيان. معًا أنقذنا النادي".

لابورتا لمدريد: سنكرر أفضل برشلونة في التاريخ

وواصل:" لقد واجهنا العديد من الحفر التي تأتي من الخارج، إنهم يهاجموننا لكوننا ما نحن عليه ولأننا نمثل ما نمثله. إنهم يهاجموننا لأننا نقوم بعمل جيد مرة أخرى".

وزاد:" نحن أفضل حالا اقتصاديًا ومؤسسيًا. رياضيًا عدنا إلى طريق التميز الرياضي، لدينا فريق يحظى بتقدير أكبر في السوق وأكثر استدامة من الناحية الاقتصادية".

وأشار:" وهذا لا يحدث صدفة أو معجزة بل هو نتيجة عمل كثير من الناس، لقد عملنا بجد للعودة إلى الخط الأول في العالم. في الموسم الماضي فزنا بستة بطولات دوري في فئات مختلفة وهذا شيء تاريخي وفريد ​​من نوعه في عالم الرياضة. وحققنا دوري أبطال أوروبا للسيدات،خفّضما فاتورة الأجور الرياضية وهو أمر أساسي لتحقيق الانتعاش الاقتصادي للكيان بفضل إعادة التفاوض على العقود وتحديد هيكل جديد للرواتب".

وأردف:"لدينا فريق يريد صنع التاريخ وبدء حقبة جديدة، أطلب منكم كل الدعم للفريق، في غضون عام سنعود إلى كامب نو وسنكون في وضع أفضل بكثير اقتصاديًا".

واستطرد:"عندما وصلنا في 2021 وجدنا ديونًا بقيمة مليار و350 مليون معظمها قصيرة الأجل، لقد أنقذنا النادي من المأساة".

وأكد:"تحسّنا في جميع الجوانب، وصلنا في مجال الرعاية إلى ما يقرب من 200 مليون مع أكثر من 20 رعاية جديدة، وصلت مبيعات المتاجر إلى 100 مليون يورو".

وشدد لابورتا:"سنواصل تطبيق الخطة الإستراتيجية، لقد ذهبنا جميعًا في نفس الاتجاه لإنقاذ برشلونة اقتصاديًا ورياضيًا واجتماعيًا وهذا ليس عملًا ارتجاليًا، لقد جاء نتيجة عمل استثنائي قام به العديد من الأشخاص في النادي".

وشكر المدير الرياضي السابق للنادي قائلًا:"أريد أن أشكر ماتيو أليماني على عمله وأتمنى له حظًا سعيدًا".

وواصل:"تشافي جزء من مشروعنا في برشلونة".

وأردف:"بخصوص قضية نيغريرا فمهما بحثوا وكذبوا فلن يجدوا شيء".

وأرسل رسالة لمدريد قائلًا: "لدي أخبار سيئة لمجتمع مدريد، سنكرر أفضل برشلونة في التاريخ".

وزاد:"تخيل كيف يشعرون (مجتمع مدريد) بعد بضع سنوات والآن هناك برشلونة جديد يتحسن ويرون أيضًا أن الرئيس الذي كان في تلك الفترة المجيدة لبرشلونة هو نفسه والآن تشافي هو المدرب الذي كان يعتبر سابقًا أفضل لاعب خط وسط في العالم".

وشدد:"عاجلًا أم آجلًا سوف تنتصر على هذه المؤامرة التي تم التخطيط لها لزعزعة استقرارنا ومحاولة الاستيلاء على النادي، سوف نفوز بهذه العملية القضائية وسيتم تبرئتنا لأننا لم نفعل أي شيء مما اُتهمنا به".

وأكمل:"برشلونة يمر بفترات جيدة وفترات سيئة ولكن تاريخنا لا يتّسخ".

وأتم:"لم يحظ ريال مدريد بوقت ممتع في عهدي الأول، لذا تخيل كيف يشعرون عندما يرون أنه في غضون سنوات قليلة، هناك برشلونة جديد، وهذا أفضل في كل مرة وهو نفس الرئيس الذي جعلهم يعانون، المدرب هو تشافي. يرون أن الأكاديمية أنتجت مرة أخرى لاعبين مثل أراوخو، بالدي، بيدري، لامين، فيرمين، جافي".

