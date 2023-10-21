نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "صديق صلاح".. نفاثة ليفربول يفلت من الموت المحقق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت جماهير وعاشقي نادي ليفربول الإنجليزي، نبأ مزعجا بعد تعرض أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، لحادث مروع كاد أن ينهي حياته بسبب العواصف الهوائية.

- أرنولد يفلت من حادث مروع

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن تعرض ألكسندر أرنولد نجم فريق ليفربول لحادث مفاجئ، بعد وقوع عمود كهرباء وزنه يصل إلى نصف طن، على السيارة التي أمامه أثناء السير بسبب الرياح.

وتابعت الصحيفة الإنجليزية، أن قام أرنولد، بالضغط على مكابح سيارته بشكل قوي لينحرف عن الطريق قبل أن يصطدم بسيارة أخرى، حيث شوهد نجم ليفربول وهو يخرج ويتحدث إلى السائق الآخر.

وأضافت "تسببت عاصفة "بابت" مؤخرا في إنجلترا بحدوث فوضى وحوادث عارمة تسببت في وفاة 3 اشخاص".

كما أشارت الصحيفة: " الرياح كانت شديدة جدا سببت رعب كبير بفضل معجزة سماوية لم يصب أحد بأذى، كما أن أرنولد شعر أنه خدع الموت، خاصة وأن عمود الكهرباء كاد أن يهشم سيارته.