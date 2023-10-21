لامين نداي: استعدينا للمباراة بشكل جيد وهدفنا تحقيق الفوز على الترجي التونسي

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أحمد جودة - القاهرة - قال لامين نداي المدير الفني لنادي مازيمبي الكونغولي أن الفريق استعد بشكل جيد وهدف الفريق تحقيق الفوز على الترجي التونسي.

لامين نداي: مباريات الدوري الإفريقي قوية وصعبة للغاية

وصرح لامين نداي في تصريحات عبر الموتمر الصحفي قبل المباراة:" هناك لاعبين تم عودتهم للفريق عقب انتهاء فترة التوقف الدولي."

وأكمل:" لدينا تركيز شديدة في مباراة الترجي التونسي وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة."

وتابع:" فترة إعداد اللاعبين كانت جيدة للغاية قبل المباراة نظرًا لأهمية المباراة بين الفريقين."

وأضاف:" دائما مباريات مازيمبي الكونغولي والترجي التونسي قوية صعبة للغاية في جميع البطولات."

واختتم:" هي مباراة كبيرة بين الفريقين ونتمنى أن تخرج المباراة بشكل يليق بالفريقين والجماهير".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مازيمبي الكونغولي لمواجهة الترجي التونسي ضمن مباريات ذهاب دور ربع النهائي من الدوري الإفريقي والمقرر إقامتها مساء الغد على ملعب بنجامين مكابا الوطني بدار السلام.

