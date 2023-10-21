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أحمد جودة - القاهرة - واصل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمود كهربا، دعم القضية الفلسطينية بعد إحراز هدف التعادل للمارد الأحمر أمام سيمبا التنزاني.

وانتهت المباراة التي جمعت بين فريقي النادي الاهلي ضد نظيره سيمبا تنزاني في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة الدوري الإفريقي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، بهدفين لكل منهما.

كهربا ينصر القضية الفلسطينية بهذه الطريقة.. شاهد

وعقب إنتهاء المباراة نشر لاعب الأهلي عبر حسابه الشخصي، على مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "أنا يمكن اه صوتي ميكنش مسموع في العالم كله بس بحاول على قد ما أقدر إني انصر القضية الفلسطينية وادعمها بكل شكل أقدر عليه من لم ينصر فلسطين اليوم بكلمة حق فليس بناصر.. نحن دائما معك يا فلسطين عاشت فلسطين حرة".

ويستكمل المارد الأحمر مشواره في بطولة الدوري الأفريقي، التي تُقام للمرة الأولى هذا الموسم، بمشاركة 7أندية، بجانب الأهلي، وهم الترجي التونسي والوداد المغربي ومازيمبي الكونغولي وسيمبا التنزاني وإنيمبا النيجيري وبترو أتلتيكو الأنجولي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

والفائز من مباراتي النادي الأهلي أمام سيمبا التنزاني، يتأهل إلى الدور نصف النهائي، ويواجه الفائز من مباراتي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي أمام بترو أتلتيكو الأنجولي.