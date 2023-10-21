مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام سيمبا التنزاني بالدوري الإفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إجراء بعض التغييرات في مباراة المارد الأحمر المقبلة أمام سيمبا التنزاني، ضمن منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي.

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام سيمبا التنزاني

ومن المنتظر أن يعود إمام عاشور إلى التشكيلة الأساسية، بعد أن غاب عن لقاء أمس لعدم الجاهزية الكاملة بعد الإصابة التي تعرض لها في الركبة خلال مباراة الإسماعيلي الماضية بالدوري العام.

كما يعود التونسي علي معلول للمشاركة بشكل أساسي بعد أن غاب عن لقاء أمس، بجانب محمد عبدالمنعم الذي سيشارك في قلب الدفاع بعد، أن غاب للإصابة بكدمة تعرض لها مع المنتخب الوطني في مباراته مع المنتخب الجزائري.

وكان الأهلي قد وعامل مع سيمبا التنزاني أمس الجمعة بهدفين مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي الدوري الإفريقي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة، حيث يحتاج الأهلي للفوز بفارق هدف لحسم تأهله للمربع الذهبي.