علي معلول ينتظم في تدريبات الأهلي غدًا استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظم علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريبات القلعة الحمراء غدًا استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي.

سبب انتظام علي معلول في تدريبات الأهلي

بسبب انتهاء فترة التوقف الدولي الأخيرة وغيابه عن مباراة الذهاب بين سيمبا التنزاني والأهلي في الدوري الإفريقي أمس.

يستأنف النادي الأهلي تدريباته مساء الغد على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي.

وتعادل الأهلي مع نظيره سيمبا التنزاني بهدفين لكل فريق ضمن مباريات ذهاب دور ربع النهائي من الدوري الإفريقي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني ضمن مباريات إياب دور ربع النهائي من الدوري الإفريقي والمقرر إقامتها مساء يوم الثلاثاء القادم على ستاد القاهرة.