نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة في باريس بسبب استمرارغياب نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه مساء اليوم السبت، باريس سان جيرمان نظيره ستراسبورج، في تمام الساعة السادسة مسًاء، وذلك ضمن منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

أسينسيو يواصل غيابه عن باريس سان جيرمان

ويواصل ماركو أسينسيو لاعب باريس سان جيرمان، غيابه عن قائمة المدرب الإسباني، لويس إنريكي، ولم يشارك اللاعب أمس في التدريبات الجماعية للفريق.

وشارك اللاعب في ثلاث مباريات فقط مع باريس سان جيرمان حتى الأن هذا الموسم، وقام بتسجيل هدفين، وكان من المنتظر عودته عقب استراحة أكتوبر الدولية، التي انتهت يوم الجمعة، ولكن لم يجازف اللاعب والنادي بخطورة مشاركته.

وضمت قائمة النادي لمباراة اليوم كلا من: نافاس، الحكيمي، أوغارتي، ماركينيوس، مبابي، فابيان، راموس، دانيلو، فيتنيا، لي كانج، لوكاس هيرنانديز، كولو مواني، موكيلي، ندور، سولير، باركولا، سكرينيار، تيناس، كورزاوا، دوناروما‘‘.