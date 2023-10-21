دورتموند يشعل "البوندسليغا"ارتقى بوروسيا دورتموند إلى صدارة الدوري الألماني لكرة القدم مؤقتًا بعدما حقّق فوزه الخامس تواليًا على حساب ضيفه فيردر بريمن 1-0 في افتتاح منافسات المرحلة الثامنة الليلة الماضية.

وسجّل هدف الفوز يوليان براندت (67) ليرفع دورتموند رصيده الى 20 نقطة في المركز الاول بفارق نقطة عن باير ليفركوزن الثاني ونقطتين عن شتوتغارت الثالث اللذين يواجهان اختبارين حذرين امام فولفسبورغ وأونيون برلين تواليًا اليوم السبت.

كما بقي بايرن ميونيخ حامل اللقب (17 نقطة) على مقربة وسيكون في مواجهة مضيفه ماينتس صاحب المركز الـ17 قبل الأخير.

ويُعد هذا الفوز الخامس تواليًا لفريق المدرب إدين ترزيتش الذي لم يخسر بعد هذا الموسم (ستة انتصارات وتعادلان) ليواصل دورتموند صعوده الايجابي بعد كان استهل الموسم بتعادلين في أول ثلاث مراحل.