نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد ريال مدريد في الدوري الإسباني قبل مباراته الـ3000.. أرقام خرافية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، المباراة رقم 3000 في تاريخه بمسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت.

ومن المقرر أن يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على إشبيلية، اليوم السبت، في قمة الجولة العاشرة بالليجا الإسبانية.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بفارق نقطتين عن جيرونا، و3 نقاط عن برشلونة، فيما يحتل إشبيلية المركز الـ14 برصيد 8 نقاط.

وسيلعب فريق ريال مدريد، الملقب بـ "الملكي"، مباراته رقم 3000 في "الليجا" على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

أرقام تاريخية

ويصل ريال مدريد إلى هذا الرقم التاريخي بعد مشاركته في جميع نسخ دوري الدرجة الأولى الإسبانى منذ انطلاق المسابقة في 1929 حتى الآن.

ونجح ريال مدريد، الذي يملك 35 لقبا طوال تاريخه بالدوري، خلال هذه السلسلة في خوض 2999 مباراة حتى الآن بـ "الليجا"، فاز في 1799 مباراة وهو رقم قياسي، وتعادل في 599 مباراة، وخسر 601 مرة، وسجل لاعبوه 6416 هدفا.

إنجازات فردية

وعلى المستوى الفردي، يعتبر النجم السابق راؤول جونزاليس، هو اللاعب الذي شارك في أكبر عدد من المباريات مع ريال مدريد برصيد 550 مباراة.

أما الهداف التاريخي فهو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، برصيد 312 هدفا، فيما يعتبر الحارس السابق إيكر كاسياس اللاعب الذي حقق أكبر عدد من الانتصارات برصيد 334