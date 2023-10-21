نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل نابولي الرسمي لمواجهة هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رودي جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي، التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق هيلاس فيرونا، اليوم على ملعب "مارك أنتونيو بينتجودي"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإيطالي موسم 2023/2024.

ومن المقرر أن تقام أحداث المباراة اليوم السبت 21 من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت أبو ظبي، والثانية مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل نابولي الرسمي لمواجهة هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

في حراسة المرمى: ميريت.

في خط الدفاع: دي لورينزو - رحماني - ناتان - ماريو روي.

في خط الوسط: كايوستي - لوبتكا - زيلينسكي.

في خط الهجوم: بوليتانو - راسبادوري - كفاراتسخيليا.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

ويمكن متابعة المباراة عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية، الناقل الحصري والوحيد للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة AD Sports 1 HD، بتعليق "حازم عبدالسلام".



ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإيطالي

ويتواجد فريق نابولي في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 14 نقطة، فيما يحتل فريق هيلاس فيرونا المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط.

