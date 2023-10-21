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أحمد جودة - القاهرة - يُجهز السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبه محمد عبد المنعم للدفع به في التشكيل الأساسي في مباراة فريقه المقبلة أمام سيمبا التنزاني.

ويستضيف الأهلي نظيره سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي في إياب ربع نهائي بطولة الدوري الإفريقي.

كولر يجهز “الصخرة” في مباراة الأهلي وسيمبا

وكان عبد المنعم قد تغيب عن المشاركة في مباراة سيمبا التنزاني أمس بذهاب الدور ربع النهائي لعدم جاهزيته طبيًا بعدما تعرض للإصابة بكدمة خلال معسكر منتخب مصر الأخير.

ويخضع عبد المنعم لفحص طبي قبل مران الأهلي غدًا حيث يأمل المدرب السويسري في جاهزية اللاعب منأجل الدفع به في مباراة الإياب التي ستقام الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي.

