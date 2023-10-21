نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عودة مسجون أنشيلوتي".. 30 مليون يورو تفصل ريال مدريد عن أول صفقات يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، في وضع خارطة التعاقدات الشتوية القادمة في يناير، لتدعيم صفوف الميرنجي خاصة في الخط الأمامي، الذي يعاني من الغيابات بشكل مستمر.

ووضع مسؤولو العملاق المدريدي، العديد من الخيارات المطروحة في الفترة الحالية، لضمهم خلال الميركاتو الشتوي القادم.

- كوبو يعود إلى مدريد

ونشرت شبكة ديفينسا سنترال، أن يوجد اتجاه داخل ريال مدريد، لعودة الياباني تاكيفوسا كوبو لاعب فريق ريال سوسيداد الحالي، بعد رحيله عن صفوف الملكي في الموسم الماضي.

وتابعت الشبكة الإسبانية، أن يوجد بندا في عقد كوبو مع سوسيداد، يتيح لريال مدريد، إعادة شراء كوبو من جديد عند دفع نصف قيمة الشرط الجزائي في عقده، وهو ما يصل إلى 30 مليون يورو.

وتفجرت موهبة النجم الياباني بقوة هذا الموسم بقميص ريال سوسيداد، بعدما نجح في إحراز 5 أهداف حتى الآن، بعد فترة كبيسه على دكة بدلاء كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد.