نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل النصر المتوقع لمواجهة ضمك في دوري روشن اليوم السبت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر لويس كاسترو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تشكيل فريقه المتوقع لمواجهة نادي ضمك في الجولة الثامنة من منافسات دوري روشن السعودي موسم 2023-2024.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة السابعة مساء بتوقيت الإمارات.



ما هو تشكيل النصر المتوقع لمواجهة ضمك في دوري روشن السعودي؟



في حراسة المرمي: نواف العقيدي

في خط الدفاع: عبدالرحمن طلال، على لاجامي، إيميرك لابورت، أليكس تيليس

في خط الوسط: عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، اوتافيو دا سيلفا

في خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، تاليسكا

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موقف الفريقين من ترتيب الدوري السعودي للمحترفين



بحتل نادي النصر المركز الخامس برصيد 19 نقطة، بينما ياتي نادي في المركز العاشر برصيد 10 نقاط في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

