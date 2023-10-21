تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة سيلتا فيجو في الدوري الاسباني

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية لمتابعة مباراة أتلتيكو مدريد وسيلتا فيجو وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.



نجح أتلتيكو مدريد في الفوز على ريال سوسيداد في الجولة التاسعة من الليجا بهدفين مقابل هدف بينما تعادل سيلتا فيجو مع خيتافي بهدفين لكل منهما في نفس الجولة.



يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد ١٩ نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الحالي بينما يحتل سيلتا فيجو المركز الثامن عشر برصيد ٦ نقاط.



موعد مباراة أتلتيكو مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني



من المقرر أن تقام مباراة أتلتيكو مدريد وسيلتا فيجو يوم السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ على إستاد بالايدوس معقل سيلتا فيجو وذلك ضمن منافسات الأسبوع العاشر من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة.



موقف أتلتيكو مدريد وسيلتا فيجو في جدول الدوري الإسباني



احتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد ٧٧ نقطة حصدها من ٣٨ مباراة، حيث فاز في ٢٣ مباراة وتعادل في ٨ مباريات وخسر ٧ مباريات.



في حين احتل سيلتا فيجو المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد ٤٣ نقطة حصدها من ٣٨ مباراة، حيث فاز في ١١ مباراة وتعادل في ١٠ مباريات وخسر ١٧ مباراة.



ويستعرض دوت الخليج الرياضي تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة سيلتا فيجو:

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: أزبليكويتا، فيستل، هيرموسو.

خط الوسط: مولينا، كوكي، لينو، دي بول.

خط الهجوم: لورينتي، موراتا، جريزمان.

