المعادي واليخت يفوز على اتحاد بسيون بثلاثية نظيفة في الدوري الممتاز للكرة النسائية

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أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق المعادي واليخت لكرة القدم النسائية على فريق اتحاد بسيون بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب اتحاد بسيون، وذلك في إطار مباريات الجولة الأولى للدوري الممتاز للكرة النسائية موسم 2023-2024.

المعادي واليخت يفوز على اتحاد بسيون بثلاثية نظيفة

وأحرز أهداف فريق المعادي واليخت كلًا من اللاعبة نور ادريس ودينا عاصم وماجي مجدي، ليحصد المعادي واليخت الثلاث نقاط الأولى له في سباق الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية.

ويضم الجهاز الفني لفريق المعادي واليخت احمد عبوده مدير فني وساره حكيم مدرب عام وشريف عبد الرحمن مدرب وياسر سمير مدرب حراس، وجمال حسين اداري ومحمود أسامة مدير كرة.

وكان قد ارتفع عدد الأندية المصرية المشاركة في الدوري الممتاز للكرة النسائية بعدما أعلن 16 نادي عن مشاركتهم في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية في موسم 2023-2024.

و جاء ذلك بعدما أعلن 5 أندية جدد المشاركة وعلى رأسهم المصري البورسعيدي وسموحة وطلائع الجيش والمقاولون العرب وزد