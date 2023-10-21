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أحمد جودة - القاهرة - عاجل- "تعرضت للظلم أنا وقائمتي في وقت سابق".. أحمد سليمان يتحدث عن شعوره بعد فوزه في انتخابات الزمالك 2023

عاجل- "تحملت الكثير من أجل عودة النادي إلى أبنائه"..أول تعليق من أحمد سليمان بعد فوزه في انتخابات الزمالك 2023..أعرب أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، على سعادته البالغة بحصده أعلى نسبة تصويت في انتخابات الزمالك 2023 والتي عقدت أمس، واعتبر أن ذلك بمثابة رد اعتبار له من قبل الجمعية العمومية.

وأطلق أحمد سليمان عدد من التصريحات الهامة، بعد فوزه بمقعد عضوية نادي الزمالك "فوق السن"، وذلك من خلال تصريحات تلفزيونية لشبكة قنوات MBC مصر في برنامج "اللعيب" والذي يقدمه الإعلامي مهيب عبد الهادي، وتحدث أحمد سليمان عن رغبته في خدمة الزمالك حتى موته.

عاجل- "تحملت الكثير من أجل عودة النادي إلى أبنائه"..أول تعليق من أحمد سليمان بعد فوزه في انتخابات الزمالك 2023

عاجل- "شعرت برد اعتباري"..أول تعليق من أحمد سليمان بعد فوزه في انتخابات الزمالك 2023



وقال أحمد سليمان عضو نادي الزمالك: "شعرت برد اعتباري بعد 7 سنوات عانيت كثيرًا على المستوى الشخصي والاجتماعي والرياضي؛فتعرضت لإساءات كثيرة والجماهير على السوشيال ميديا تدعم أحمد سليمان والجمعية العمومية تعطيني اليوم أعلى الأصوات وهذا رد كرامة واعتبار لشخص أحمد سليمان.. وأتمنى خدمة الزمالك حتى الموت بقلبي وروحي فالنادي له فضل كبير عليّ".



وتابع أحمد سليمان حديثها قائلا ً: "تحملت سبع سنوات عشان يرجع النادي لأبناءه وجمهوره، ولحد ما أموت هعيش عشان أخدم النادي ده ومن بكرة هنبتدي نشتغل، وبشكر الجميع اللي ربنا وفقهم واللي لم يوفق منتظرينهم يساعدونا الزمالك بيتنا كلنا".

عاجل- "تحملت الكثير من أجل عودة النادي إلى أبنائه"..أول تعليق من أحمد سليمان بعد فوزه في انتخابات الزمالك 2023



عاجل- "ناس خدت حقوق مش حقوقها".. أحمد سليمان يطلق تصريحات نارية بعد فوزه في انتخابات الزمالك 2023

وتحدث أحمد سليمان عن المرحلة الجديدة التي ستبدأ في نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تغير مجلس إدارة نادي الزمالك بالكامل، وأكد على تعرضه للظلم في الانتخابات السابقة قائلًا: "إن شاء الله الفترة المقبلة بنادي الزمالك ستكون مرحلة جديدة بعد فترات عصيبة جدًا لسنوات طويلة وظُلمت أنا وقائمتي بالانتخابات السابقة (وناس خدت حقوق مش حقوقها) ولكن نغلق الصفحة القديمة ونتكاتف".

ووجه سليمان رسالة لمن يحرك دعاوى قضائية ضد مجلس إدارة نادي الزمالك قائلًا: "لماذا يتم رفع قضايا؟، قدمت نفسك للجمعية العمومية ورفضتك.. لماذا تحرك دعوى قضائية؟.. الجمعية العمومية قالت من يقود الزمالك خلال الفترة المقبلة".