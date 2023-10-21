نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل آينتراخت فرانكفورت الرسمي أمام هوفنهايم في الدوري الألماني.. موقف مرموش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن دينو توبمولر المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت، التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق هوفنهايم، اليوم على ملعب "راين نيكار أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الألماني موسم 2023/2024.

ومن المقرر أن تقام أحداث المباراة اليوم السبت 21 من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، والثانية والنصف مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت الرسمي أمام هوفنهايم في الدوري الألماني

في حراسة المرمى: كيفين تراب.

في خط الدفاع: توتا - روبن كوخ - وليام باشو.

في خط الوسط: أوريليو بوتا - هوجو لارسون - إلياس السخيري - فيليب ماكس.

في خط الهجوم: كناوف - عمر مرموش - فارس شايبي.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الألماني

ويتواجد فريق هوفنهايم في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 15 نقطة، فيما يحتل فريق فرانكفورت المركز الثامن برصيد 10 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة آينتراخت فرانكفورت ضد هوفنهايم في الدوري الألماني

ويمكن متابعة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري والوحيد للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة BeIN Sport 8، بتعليق "جواد بدة".