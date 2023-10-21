نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو معلق مباراة النصر ضد ضمك في بطولة دوري روشن 2023-2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاقي ومتابعي كرة القدم السعودية، عبر. محركات البحث جوجل عن تردد القنوات الناقلة ومعلق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره ضمك في دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.



ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد نظيره ضمك في الدوري السعودي؟



تذاع بث مباشر مباراة النصر وضمك عبر قناة SSC sport 1 السعودية الرياضية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



تردد قنوات ssc على عرب سات:

القمر الصناعي: عربسات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: – 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات SSC عبر القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.



معلق مباراة النصر ضد ضمك في الدوري السعودي للمحترفين



أسندت مجموعة قنوات SSC السعودية الرياضية مهمة التعليق على مباراة النصر ضد نظيره ضمك للمعلق على سعيد الكعبي، حماد العنزي، عائد العصيمي.



موعد مباراة النصر ضد ضمك في دوري روشن السعودي



يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره نادي ضمك مساء السبت اليوم المقبل 21 أكتوبر 2023، في الجولة العاشرة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.



ما هو توقيت النصر ضد ضمك في الدوري السعودي؟



ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية السابعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

