نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لازم يذاكر كورة.. تعليق مثير على مهاجم الأهلي (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق عادل مصطفى نجم الأهلي السابق، على أكثر من موقف للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي.

عادل مصطفى: كهربا لم يستغل بعض الهجمات خلال المباراة

وصرح عادل مصطفى في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج " جمهور التالتة" على قناة " أون تايم سبورت 2 ":" كهربا فكر تفكرين في هذه اللعبة أما ترك اللعبة لبيرسي تاو أو استغلال الفرص وتسجيل هدف."

وأكمل: "صلاح محسن محتاج جون ومحتاج يغير عقيلته مع النادي الأهلي".

وتابع: "صلاح محسن يحتاج للتركيز في استغلال بعض الفرص لأن هناك فرص صلاح محسن لم يستغلها بشكل جيد."

وواصل: "اعذر صلاح محسن لإنه متعافي من الإصابة ولم يشارك مع النادي الأهلي في مباريات كثيرة مع النادي الأهلي."

واختتم: " صلاح محسن محتاج يذاكر كورة.. الفرصة الأخيرة له لا بد من استغلالها مع النادي الأهلي".

وتعادل الأهلي مع نظيره سيمبا التنزاني بهدفين لكل فريق ضمن مباريات ذهاب دور ربع النهائي من الدوري الإفريقي.