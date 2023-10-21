انت الان تتابع خبر والدة أشرف حكيمي تكشف سرًا صادمًا: ابني يجبرني على فعل شيء لا يمكن تخيلها.. مفاجأة كروية من العيار الثقيل!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت والدة لاعب كرة القدم المغربي أشرف حكيمي عن طلب ابنها منها في كل مرة، خاصة قبل المشاركة في أي مباراة.وصرحت والدة أشرف في هذا السياق قائلة: "في كل مرة يتصل بي أشرف من الكاميرون يطلب مني أن أدعو له وللمنتخب بالتوفيق والنجاح" واستمرت قائلة: "حلمه هو أن يسعد الجماهير المغربية ويجعلها فخورة".

يُشار إلى أن أشرف حكيمي يتميز بعلاقته الوثيقة بوالدته، مما جعله يلقب بـ "مرضي ميمتو" بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.