نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه لمباراة نادي برايتون، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق برايتون، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر سيتي أمام برايتون

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، مانويل أكانجي، جفارديول.

خط الوسط: رودري، بيرناردو سيلفا، فيل فودين.

خط الهجوم: جيرمي دوكو، جوليان ألفاريز، إيرلينج هالاند.

موعد مباراة مانشستر سيتي أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق برايتون، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.