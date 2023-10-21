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أحمد جودة - القاهرة - عاجل- أحمد سليمان يوجه رسالة الى أعضاء الجمعية العمومية بعد فوزه في انتخابات الزمالك 2023

عاجل- "نتمني إلا يتوقف دعمكم"..أحمد سليمان يوجه رسالة إلى المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في انتخابات الزمالك 2023..حرص الكابتن أحمد سليمان عضو نادي الزمالك الجديد، على توجيه الشكر إلى جماهير نادي الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية، بعد فوزه بمنصب عضوية النادي "فوق السن" في انتخابات الزمالك 2023.

ونشر أحمد سليمان بيان عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، يعرب فيه عن سعادته لما رآه من حب ومساندة في انتخابات الزمالك 2023، وذلك بعد حصده أعلي نسبة تصويت من بين جميع المرشحين.

عاجل- "نتمني إلا يتوقف دعمكم"..أحمد سليمان يوجه رسالة إلى المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في انتخابات الزمالك 2023

عاجل- "نتمني إلا يتوقف دعمكم"..أحمد سليمان يوجه رسالة إلى المرشحين الذي لم يحالفهم الحظ في انتخابات الزمالك 2023

وكتب أحمد سليمان: "حضرات السادة الأفاضل أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك وجمهوره العظيم..أتقدم لحضراتكم بأسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير على ما قدمتوه لي من دعم ومساندة وحب منقطع النظير وبرهان ودليل على مساندتكم بحصولي على أعلى الأصوات في إنتخابات حضارية لم يشهدها نادينا منذ سنوات".



وتابع أحمد سليمان حديثه بتوجيه رسالة إلى المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في انتخابات الزمالك 2023 قائلًا: “وأتقدم بكل الشكر والتقدير لكل المرشحين الذين تنافسوا بشرف وأمانة وحب للزمالك ولم يحالفهم التوفيق، شكرًا لكم ولتهانيكم للقائمة ومشاركتكم المحترمة ونتمنى ألا يتوقف دعمكم لناديكم فهو الأهم والأبقى".

عاجل- "نتمني إلا يتوقف دعمكم"..أحمد سليمان يوجه رسالة إلى المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في انتخابات الزمالك 2023



عاجل- بعد فوزه في انتخابات الزمالك 2023..أحمد سليمان يوعد جماهير الزمالك ويوجه الشكر إلى قائمة المتنافسين



وجه أحمد سليمان الشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية ووعد جمهور الزمالك بعودة الفريق إلى مساره الصحيح "كل الشكر والحب والتقدير لأعضاء القائمة الموحدة وأبارك للكابتن حسين لبيب وكل أعضاء المجلس زملائي الأعزاء، راجيًا من المولى عز وجل أن نكون جميعًا عند حسن ظن جمهورنا وأعضاء الجمعية العمومية الذين منحونا الثقة والتكليف لإعادة نادينا للطريق الصحيح والمكانة التي يستحقها..عاش الزمالك عظيمًا كبيرًا بجمهوره ولجمهوره وأعضاءه".

انتخابات الزمالك 2023..تصريحات أحمد سليمان



وكان قد علق أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد أمس، عقب فوزه في انتخابات الزمالك 2023، وأعرب عن سعادته بحصوله على أعلى نسبة تصويت في الانتخابات، واعتبر ذلك بمثابة رد اعتبار شخصي عقب سنوات تعرضه فيه للظلم والتجاوزات.