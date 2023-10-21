نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد هدف محمد صلاح اليوم أمام إيفرتون في الدوري الانجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول من تسجيل هدف الريدز الأول في شباك إيفرتون في المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شاهد هدف محمد صلاح

وجاء هدف صلاح في الدقيقة الخامسة والسبعين من عمر الشوط الثاني من المباراة عن طريق ركلة جزاء ليتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد حتى الآن.

وتنقل أحداث مباراة ليفربول وإيفرتون عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأعلى جودة ودون تشفير أو تقطيع وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 1.