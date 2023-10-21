نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدف محمد صلاح الثاني أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول من تسجيل هدف الريدز الثاني في شباك إيفرتون في المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف محمد صلاح الثاني

وجاء هدف صلاح في الدقيقة السابعة والتسعين من عمر الشوط الثاني من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من نونيز ليتقدم الريدز بهدفين دون رد حتى الآن.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأعلى جودة ودون تشفير أو تقطيع وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 1.

