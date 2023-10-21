نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح يسجل ثنائية ويهدي ليفربول فوزًا صعبًا أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول من تحقيق فوز صعب أمام نظيره فريق إيفرتون بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت الموافق العشرين من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت أحداث المباراة التي جمعت بينهما قد انطلقت مساء اليوم عند تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الثالثة والنصف بتوقيت تونس ظبي والإمارات الساعة الثانية عشر بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

أحداث مباراة ليفربول وإيفرتون

سيطر لاعبو ليفربول على مجريات المباراة وشكلوا عدد هائل من الهجمات الخطيرة على حارس مرمى إيفرتون.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء للاعب أشلي يونج في الدقيقة السابعة والثلاثين من عمر الشوط الأول من المباراة ليكمل إيفرتون اللقاء بعشرة لاعبين.

وفي الدقيقة الخامسة والسبعبن من عمر الشوط الثاني من المباراة نجح محمد صلاح في تسجيل هدف الريدز الأول في شباك إيفرتون عن طريق ركلة جزاء تولى مهمة تسجيلها بنجاح.

وجاء صلاح مرة أخرى في الدقيقة السابعة والتسعين من عمر الشوط الثاني من المباراة ليسجل هدف ليفربول الثاني عن طريق تمريرة حاسمة من نونيز

هدأ رتم المباراة فيما تبقى من وقت في شوط المباراة الثاني لتنتهي بذلك أحداث اللقاء.

ترتيب ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

ويتواجد ليفربول في المركز الثالث من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد عشرين نقطة، في حين يحل إيفرتون في المركز السادس عشر برصيد سبعة نقاط.