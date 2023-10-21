نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم السبت 20/10/2023 في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي "، في بعض السطور التالية نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم السبت 20/10/2023 في الدوري الإنجليزي.

نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

نجح فريق ليفربول الكروي الأول من تحقيق الفوز أمام نظيره فريق إيفرتون بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات الأسبوع التاسع من البريميرليج.

أهداف مباراة ليفربول وإيفرتون

سجل محمد صلاح هدف ليفربول الأول عن طريق ركلة جزاء تولى مهمة تسجيلها بنجاح في الدقيقة الخامسة والسبعين من عمر المباراة.

وتمكن المصري من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة السابعة والتسعين من عمر الشوط الثاني من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من نونيز.