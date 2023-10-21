نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت 21-10-2023 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم “دوت الخليج الرياضي” جميع مواعيد مباريات اليوم السبت 21-10-2023 في مختلف المسابقات والدوريات المختلفة، بداية من الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الدوري السعودي ودوري Nile، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

وجاءت مواعيد مباريات اليوم من الدوري الإنجليزي الممتاز على النحو التالي:

ليفربول× إيفرتون- الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

بورنموث ×وولفرهامبتون- الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

برينتفورد× بيرنلي- الساعة 5 مساءً

نوتينجهام فورست× لوتون تاون- الساعة 5 مساءً

مانشستر سيتي× برايتون- الساعة 5 مساءً

نيوكاسل يونياتد× كريستال بالاس- الساعة 5 مساءً

تشيلسي× أرسنال- الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3 TR

مانشستر يونايتد× شيفيلد يونايتد- الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 3 TR

ريال سوسيداد x ريال مايوركا – الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3

خيتافي x ريال بيتيس – الساعة 5:15 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3

إشبيلية x ريال مدريد – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

سيلتا فيجو x أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا x نابولي – الساعة 4 عصرًا

تورينو x إنتر ميلان – الساعة 7 مساءً

ساسولو x لاتسيو – الساعة 9:45 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الألماني

دارمشتات × لايبزيج- الساعة 4:30 مساءً

فرايبورج × بوخوم- الساعة 4:30 مساءً

هوفنهايم × آينتراخت فرانكفورت- الساعة 4:30 مساءً

يونيون برلين × شتوتجارت- الساعة 4:30 مساءً

فولفسبورج × باير ليفركوزن-الساعة 4:30 مساءً

ماينتس 05 × بايرن ميونخ- الساعة 7:30 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان x ستراسبورج – الساعة 6 مساءً

نيس x أولمبيك مارسيليا – الساعة 10 مساءً

مواعيد مباريات الدوري السعودي

النصر ×ضمك – الساعة 6 مساء على قناة SSC1 SD

الحزم × الرائد- الساعة 6 مساء على قناة SSC EXTRA 1 HD

الشباب × الطائي- الساعة 9 مساء على قناة SSC EXTRA 1 HD

الأهلي × الوحدة – الساعة 9 مساء على قناة SSC1 SD

مواعيد مباريات الدوري المصري

بلدية المحلة× الاتحاد السكندري- الساعة 4 عصرا على قناة أون سبورت

الزمالك× سموحة- الساعة 7 مساء على قناة أون سبورت

إنبي× البنك الأهلي - الساعة 7 مساء على قناة أون سبورت

مواعيد مباريات الدوري الأفريقي

بيترو أتلتيكو × ماميلودي صن داونز- الساعة 6:30 مساء