نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديربي ميرسيسايد.. صلاح يتفوق مع عظماء ليفربول ويواصل كتابة التاريخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت مباراة فريق ليفربول أمام نظيره فريق إيفرتون، وذلك بفوز فريق الريدز بهدفين نظيفين سجلهما اللاعب المصري محمد صلاح، ليواصل سلسلة كتابة التاريخ على جدران الأنفليد معقل ليفربول.

وعقب تسجيل صلاح لهدفين في مباراة ديربي ميرسيسايد، تمكن للوصول إلى الهدف رقم 201 مع الأندية الأوروبية في كافة البطولات المحلية والقارية، والتي جاءت على النحو التالي:

الدوري الإنجليزي 146 هدفا

الدوري الإيطالي 35 هدفا

الدوري السويسري 9 أهداف

الدوري المصري 11 هدف

وأصبح محمد صلاح ثاني الهدافين في قائمة هدافي ديربي ميرسيسايد، وذلك بتسجيله 7 أهداف في شباك فريق إيفرتون، متفوقًا على ديفوك أوريجي واللاعب روبي فاولر.

وواصل صلاح كتابة التاريخ داخل جدران الأنفليد، عقب وصوله للهدف رقم 105 داخل ملعب الأنفليد متفوقًا على السير كيني دالجليش وستيفن جيرارد.

وبهذه النتيجة، أصبح فريق ليفربول على صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل مؤقت، فيما يقع فريق إيفرتون في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.