نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علم فلسطين يُزين مدرجات ريال سوسيداد ضد ريال مايوركا بالدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفع جماهير فريق ريال سوسيداد أثناء مباراة الفريق ضد مايوركا، الكثير من أعلام فلسطين، في الجولة العاشرة في ملعب الأنويتا، للوقوف بجانبهم في الازمة التي يمر بها شعب غزة.



وكان الاتحاد الإنجليزي أعلن الوقوف دقيقة حداد كل مبارياته بسبب ما يحدث في غزة، ومساندتهم ضد الاحتلال.

وعلى الجانب الآخر هتف جماهير ليفربول "فلسطين حرة"، قبل مواجهة إيفرتون في دربي الميرسيسايد اليوم، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، كما رفع جمهور ليفربول لافتة كُتب عليها "من أجل الله أنقذوا غزة".