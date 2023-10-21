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أحمد جودة - القاهرة - عمر هريدي يعلن موقفه من الطعن على انتخابات الزمالك 2023
عاجل- بعد فوز القائمة الموحدة..عمر هريدي يحسم موقفه من الطعن على انتخابات الزمالك 2023..أعلن عمر هريدي المرشح السابق على مقعد رئيس نادي الزمالك في انتخابات الفريق لعام 2023، عن موقفه من الطعن على الانتخابات، وذلك بعد تداول العديد من الأنباء خلال الساعات القليلة الماضية والتي تشير إلى طعن عمر هريدي على الإنتخابات بعد فوز القائمة الموحدة بقيادة الكابتن حسين لبيب.
وحسم عمر هريدي موقفه من الطعن على انتخابات الزمالك 2023 من خلال صفحته الرسمية على "فيسبوك"، حيث كتب عمر هريدي: "لن اسعى إلى الطعن على الانتخابات سواء كمرشح أو بصفتى محامى، وادعوا جميع المرشحين إلى التكاتف والوقوف مع المجلس المنتخب".
أول تعليق من عمر هريدي على تعثره في انتخابات الزمالك 2023
علق أمس عمر هريدي، على تعثره في انتخابات الزمالك 2023، وكتب عبر صفحته على "فيسبوك": "الف شكر
لكل من ساهم وشارك فى اختيار عمر هريدى، من السادة أعضاء النادى وتهانينا لمجلس الإدارة الجديد بثقة السادة الأعضاء".
انتخابات الزمالك 2023
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك عن حضور 22704 عضو في الجمعية العمومية للنادي لانتخاب مجلس الإدارة الجديد ضمن انتخابات الزمالك 2023.
وجاء تشكيل مجلس الإدارة الجديدة:
رئيس مجلس الإدارة: حسين لبيب 15229 صوتا.
نائب الرئيس:هشام نصر 9480 صوتا.
أمين الصندوق: حسام المندوه 12431 صوتا.
الفائزين بمنصب عضوية فوق السن في انتخابات الزمالك 2023
أحمد سليمان 15433 صوتا
حسين السيد 10628 صوتا
عمرو أدهم 10772 صوتا
هاني شكري 12011 صوتا
هاني بيرزي 12872 صوتا
محمد طارق 10741 صوتا
الفائزين بمنصب عضوية تحت السن في انتخابات الزمالك 2023
نيرة الأحمر 14202 صوتا.
أحمد خالد حسانين 13617 صوتا.
رامي نصوحي 11039 صوتا.
أعلى الأصوات في انتخابات الزمالك 2023
المركز الأول: أحمد سليمان والذي حصل على 15433 صوت في منصب العضوية فوق السن.
المركز الثاني: حسين لبيب والذي حصل على 15229 صوت في منصب رئيس نادي الزمالك.
المركز الثالث: نيره الأحمر والتي حصلت على 14202 صوت في منصب العضو تحت السن.