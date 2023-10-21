نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بعد فوز القائمة الموحدة..عمر هريدي يحسم موقفه من الطعن على انتخابات الزمالك 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عمر هريدي يعلن موقفه من الطعن على انتخابات الزمالك 2023