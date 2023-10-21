الزمالك يرتدي قميص منتخب فلسطين أثناء عمليات الإحماء

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أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة خوان كارلوس أوسوريو ارتداء لاعبي الفريق قميص منتخب فلسطين أثناء عمليات الإحماء.

سبب ارتداء لاعبي الزمالك قميص منتخب فلسطين في عمليات الإحماء

وارتدي لاعبي الزمالك قميص منتخب فلسطين من أجل التضامن مع القضية الفلسطينية الحالية في غزة والتي يعيشها الشعب الفلسطينى حاليًا.

الزمالك



اختتم نادي الزمالك تدريباته مساء أمس على ستاد الترسانة استعدادًا لمواجهة سموحة ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل.

وحقق الزمالك الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سموحة ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء اليوم على ستاد القاهرة.