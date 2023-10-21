نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2023/2024 قبل مباريات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترتيب دوري روش السعودي 2023/2024، تعد أحد أبرز وأهم الموضوعات التي يبحث عنها عشاق ومحبي الكرة الساحرة في كل مكان، وذلك قبل انطلاق أحداث مباريات اليوم السبت الموافق 20 من شهر أكتوبر الجاري.

مباريات اليوم السبت

الحزم x الرائد.

النصر × ضمك.

الأهلي × الوحدة.

الشباب × الطائي.

ترتيب دوري روشن السعودي

ويتربع نادي الهلال في المركز الأول من جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد ستة وعشرين نقطة وفيما يلي باقي ترتيب الدوري السعودي للمحترفين:



1- الهلال: 26 نقطة.

2- التعاون: 23 نقطة.

3- الاتحاد: 20 نقطة.

4- الفتح: 20 نقطة.

5- النصر: 19 نقطة.

6- الأهلي: 19 نقطة.

7- الاتفاق: 17 نقطة.

8- الفتح: 14 نقطة.

9- الوحدة: 13 نقطة.

10- ضمك: 10 نقاط.

11- الشباب: 9 نقاط.

12- الخليج: 9 نقاط.

13- الرياض: 8 نقاط.

14- الأخدود: 7 نقاط.

15- الطائي: 7 نقاط.

16: أبها: 7 نقاط.

17- الرائد: 5 نقاط.

18- الحزم: 3 نقاط



القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي

وتعد شبكة قنوات السعودية الرياضية ssc sports، هي الناقل الوحيد والحصري لبطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأعلى جودة ودون تشفير أو تقطيع عبر شاشات التليفزيون.