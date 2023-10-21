نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لدعم فلسطين.. الأهلي يطلب السعة الكاملة لاستاد القاهرة أمام سيمبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الأهلي يطالب بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة في مواجهة سيمبا التنزاني، لتعزيز فرص جماهيره في دعم الأشقاء في فلسطين.

الأهلي يخاطب السلطات الأمنية للسعة الكاملة

تقدم النادي الأهلي بطلب للسلطات الأمنية للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم الثلاثاء في الدوري الإفريقي لكرة القدم.

جاء ذلك لتعزيز فرص مشاركة أكبر عدد من جماهير الأهلي في دعم الأشقاء بفلسطين في ضوء قرار مجلس إدارة الأهلي بتخصيص العائد المالي بالكامل من تذاكر المباراة لصالح الأشقاء.

وكان النادي الأهلي قد تعادل أمس أمام سيمبا التنزاني بهدفين لكل فريق في ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الإفريقي.