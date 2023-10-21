نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بنظيره فريق إشبيلية، في مواجهة قوية وصعبة مساء اليوم على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني موسم 2023/2024.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، فيما يتواجد فريق إشبيليه في المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.

ومن المقرر أن تقام أحداث المباراة اليوم السبت 21 من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.



القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد إشبيليه في الدوري الإسباني

ويمكن متابعة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري والوحيد للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة BeIN Sport 3، بتعليق "عصام الشوالي".