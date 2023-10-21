نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم السبت 21/10/2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام مساء اليوم السبت 21-10-2023، أربع مواجهات قوية في الجولة العاشرة بدوري روشن السعودي، وتعد أبرز مواجهات اليوم مبارتا النصر ضد ضمك، والأهلي ضد الوحدة.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق الواحد والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري السعودي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري السعودي

النصر ضد ضمك – في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الحزم ضد الرائد – في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الشباب ضد الطائي – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الأهلي ضد الوحدة – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في الدوري السعودي

تمتلك إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم السبت، عبر قنواتها المشفرة.