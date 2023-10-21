نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة رونالدو.. تشكيل النصر الرسمي لمواجهة ضمك في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس كاسترو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نادي ضمك في الجولة الثامنة من منافسات دوري روشن السعودي موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة السابعة مساء بتوقيت الإمارات.

ما هو تشكيل النصر الرسمي لمواجهة ضمك في دوري روشن السعودي؟

في حراسة المرمي: راغد النجار

في خط الدفاع: عبدالله العمري، نواف بوشل، إيميرك لابورت، أليكس تيليس

في خط الوسط: عبدالله الخيبري، سيكو فوفانا، اوتافيو دا سيلفا

في خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، تاليسكا

تذاع أحداث مباراة النصر ضد نظيره ضمك عبر قناة SSC sport 1 السعودية الرياضية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قنوات ssc على عرب سات:

القمر الصناعي: عربسات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: – 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات SSC عبر القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

موقف الفريقين من ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

بحتل نادي النصر المركز الخامس برصيد 19 نقطة، بينما ياتي نادي في المركز العاشر برصيد 10 نقاط في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.