نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرموش يسجل هدف التعادل لـ آينتراخت فرانكفورت في مرمي هوفنهايم بالدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الدولي المصري عمر مرموش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت، من تسجيل هدف التعادل لفريقه في شباك هوفنهايم، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب "راين نيكار أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الألماني موسم 2023/2024.

وجاء الهدف في الدقيقة الحادية عشر من عمر الشوط الأول من المباراة، بعد تمريرة حاسمة من زميله كيفن تراب، نجح خلالها مرموش من هز الشباك.

عمر مرموش



ويمكن متابعة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري والوحيد للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة BeIN Sport 8، بتعليق "جواد بدة".