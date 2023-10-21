نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على طريقة "حنظلة"..احتفل حسام أشرف ولاعبي بلدية المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة، على طريقة "حنظلة"، لدعم الشعب الفلسطيني والوقوف بجانبهم ضد الاحتلال الإسرائيلي.



وقام اللاعب حسام أشرف بالاحتفال، على طريقة "حنظلة"، مع زملائه عقب تسجيله هدف في مرمى الاتحاد السكندري.



ويدخل فريق الاتحاد السكندري المواجهة في المركز العاشر برصيد 4 نقاط، فيما يحتل فريق بلدية المحلة المركز التاسع برصيد 4نقاط.

وجاء تشكيل بلدية المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود ماهر.

خط الدفاع: نور الزاموري - محمد رجب - أحمد رضا - حسام حسن.

خط الوسط: يوسف حسن - عبد الرحمن اللاهوني - محمد أشرف- عبد الرحمن سمانة- فيبو.

خط الهجوم: حسام أشرف.



كما جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: المهدي سليمان، هشام صلاح، إسلام أبو سليمة، محمود شبانة، عمرو صالح، ناصر ناصر، خالد الغندور، كريم الديب، أحمد عادل ميسي، رجب عمران، بنجامين بواتينج.