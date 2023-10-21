عاجل.. تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق إشبيليه، مساء اليوم على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني موسم 2023/2024.

ومن المقرر أن تقام أحداث المباراة اليوم السبت 21 من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة إشبيلية

في حراسة المرمى: كيبا.

في خط الدفاع: ميندي - ألابا - روديجر - كارفاخال.

في خط الوسط: توني كروس - تشواميني - فالفيردي.

في خط الهجوم: بيلينجهام - فينيسيوس جونيور - رودريجو.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإسباني

يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، فيما يتواجد فريق إشبيليه في المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد إشبيليه في الدوري الإسباني

ويمكن متابعة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري والوحيد للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة BeIN Sport 3، بتعليق "عصام الشوالي".