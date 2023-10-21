نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز بنى سويف وسنورس بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتحت اليوم منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم فرق محافظات الفيوم وبنى سويف.

حيث نجح مركز شباب سنورس فى تحقيق فوز على شقيقه مركز شباب الفيوم بديربي فيومى قوى بملعب سنورس بهدفين نظيفين.

أحرز هدفى سنورس الثنائى زبدة وقمحه، ليرتفع رصيد سنورس للنقطة 9 فيما توقف رصيد مركز شباب الفيوم عند 4 نقاط.

وسقط نادى اهلى الغرق فى فخ الخسارة أمام نظيره نادى بنى سويف بملعب مركز شباب الفيوم.

أحرز هدف بنى سويف لاعبه مندى سعيد، ليتوقف رصيد اهلى الغرق عند نقطة وحيدة فيما ارتفع رصيد بنى سويف للنقطة 7.

مباريات الأحد

يستضيف نادى ابو كساة شقيقه نادى مطرطارس بملعب مركز شباب سنورس، ويسعى الفريقان لتحقيق انتصار اول لهم بالمسابقة.

ويحتل ابو كساة المركز السادس برصيد نقطة وحيدة فيما يحتل مطرطارس المركز التاسع برصيد نقطة وحيدة.

ويستضيف مركز شباب اطسا نظيره مركز شباب سمسطا بملعب مركز شباب الفيوم، ويسعى الفريقان لتحقيق اول انتصار بالمسابقة لإسعاد الجماهير، ويحتل اطسا المركز العاشر دون نقاط فيما يحتل سمسطا المركز الثامن برصيد نقطة وحيدة.

مباريات الاثنين

حيث تختتم لقاءات الجولة بإقامة مباراة وحيدة تجمع مركز شباب ابشواى وضيفه نادى توت عنخ امون بملعب ابشواى، ويسعى ابناء ابشواى لتحقيق أنتصار لإسعاد الجماهير فيما تسعى كتيبة توت عنخ امون للفوز خارج الديار التشبث بصدارة المجموعة.



جدول ترتيب المجموعة:

1 - مركز شباب سنورس 9 نقاط.

2 - نادى بنى سويف 7 نقاط .

3 - توت عنخ امون 6 نقاط.

4 - مركز شباب الفيوم 4 نقاط.

5 - مركز شباب ابشواى 3 نقاط.

6 - نادى ابو كساة نقطة.

7 - نادى اهلى الغرق نقطة.

8 - مركز شباب سمسطا نقطة.

9 - نادى مطرطارس نقطة.

10 - مركز شباب اطسا صفر.