نابولي يستعد طريق الانتصارات بثلاثية أمام هيلاس فيرونا بالدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي فوزًا هامًا أمام نظيره فريق هيلاس فيرونا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "مارك أنتونيو بينتجودي"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإيطالي 2023/2024.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم السبت 21 من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت أبو ظبي، والثانية مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

أحداث مباراة نابولي ضد هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

افتتح ماتيو بوليتانو التسجيل لفريق نابولي عند الدقيقة السابعة والعشرين من عمر الشوط الأول بعد تمريرة حاسمة من زميله راسبادوري.

وأضاف كفاراتسخيليا الهدف الثاني لنابولي من صناعة ماتيو بوليتانو، في الدقيقة الثالثة والأربعين من زمن الشوط الأول.

ونجح كفاراتسخيليا في إحراز الهدف الثالث لفريق نابولي في مرمي فريق هيلاس فيرونا، في الدقيقة الخامسة والخمسين من زمن المباراة، من تمريرة بوليتانو.

وعند الدقيقة 60 تمكن لازوفيتش لاعب فريق هيلاس فيرونا من تسجيل الهدف الأول لفريقه من تسديدة قوية سكنت الشباك.

ومنعت العارضة كايوستي لاعب فريق نابولي، من تسجيل الهدف الرابع لفريقه عند الدقيقة الواحدة والسبعين.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإيطالي

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نابولي إلى النقطة 17 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، فيما تجمد رصيد هيلاس فيرونا عند النقطة 8 في المركز السادس عشر.