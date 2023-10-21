حسين لبيب رئيسا جديدا للزمالك المصري

القاهرة ـ أ.ف.ب: فاز حسين لبيب برئاسة مجلس ادارة نادي الزمالك المصري لدورة انتخابية جديدة تستمر أربع سنوات خلفاً لمرتضى منصور، كما فاز اعضاء قائمته الانتخابية بكامل مقاعد مجلس الادارة. وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك السبت عن حضور 22704 أعضاء في الجمعية العمومية للنادي لانتخاب مجلس الإدارة الجديد الجمعة بمقرّ النادي بمنطقة ميت عقبة، واستمرت حتى اعلان النتيجة في الساعات الأولى من فجر امس. وسبق وأن تولى لبيب (68 عاماً) رئاسة الزمالك في لجنة مؤقتة عام 2021، وحقق بعض النجاحات مع مختلف الفرق الرياضية آنذاك. وتفوق لبيب على كل من فاروق جعفر، عمر جلال هريدي، مرفت سيد أحمد وماجد عبدالجواد. ويُعدّ لبيب من أشهر لاعبي كرة اليد في تاريخ نادي الزمالك وحقق معه 21 بطولة بينها 5 قارية وشارك ست مرات في بطولة العالم. كما تولى منصب مدير كأس العالم لكرة اليد 2021 التي أقيمت في مصر. قال في تصريحات صحافية «أعضاء الجمعية العمومية اقتنعوا بالافكار، ويجب علينا أن نحقق ما وعدناهم، ورموز النادي القديمة سعداء بدخول القلعة البيضاء من جديد».

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